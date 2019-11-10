Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил композитора и народную артистку СССР Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного. Официальная церемония вручения состоится позже в Кремле. Об этом глава государства сообщил со сцены Большого театра, где сегодня состоялся праздничный концерт, посвященный 90-летию Пахмутовой.

Владимир Путин вручил юбилярше огромный букет цветов и обратился к ней со словами благодарности за творческое наследие.

«Позвольте сердечно поздравить Вас с днем рождения. Я хочу поблагодарить Вас за все, что Вы сделали для нашей страны и нашего народа. Это никакое не преувеличение. Многие поколения идут по жизни с Вашей музыкой», - отметил президент.

Владимир Путин признался, что для него феномен творчества Пахмутовой до сих пор остается загадкой. Какой бы ни была музыка, написанная композитором, она всегда проникает в самую душу и всегда о главном, добавил российский лидер.

«Это о любви. О любви к Родине, к семье, к близкому человеку, к делу, котором он занимается. Поэтому Ваша музыка завораживает своим безупречным рисунком. Это достояние и гордость страны. Поздравляю Вас!» - заявил со сцены Большого театра глава государства под гром аплодисментов.

Музыкант и композитор Александра Пахмутова стала автором около 400 песен, среди которых такие хиты, как «Яростный стройотряд» и «Весна 45-го года». Многие творения Пахмутовой стали символами известных событий: композиции «Трус не играет в хоккей» и «До свиданья, наш ласковый Миша» - яркие тому примеры.