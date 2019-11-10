Рязанский Бэмби: спасение олененка попало на видео

В Рязани в воскресенье, 10 ноября, на Молодежной улице прохожие заметили олененка. Как животное попало в город - неясно. Были вызваны специальные службы, которые поймали заблудившегося малыша.

Одна из очевидиц происшествия сняла видео и опубликовала его во «ВКонтакте». На кадрах испуганный олененок мечется по улице. Спасатели пытаются выстрелить в животное дротиком со снотворным, и в какой-то момент у них это получается. Малыша заворачивают в покрывало и уносят в машину.

По словам сотрудников регионального министерства природопользования, олененка планируют доставить в один из питомников Рязанской области, передает сайт «62 Инфо».