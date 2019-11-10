СМИ сообщили о найденных в квартире подозреваемого в убийстве аспирантки оружии и патронах

Эксперты-криминалисты Санкт-Петербурга исследуют квартиру, где было обнаружено тело 24-летней аспирантки, сообщает 47news.

По данным издания, следователи нашли травматический пистолет «Байкал» и обрез охотничьего карабина. К орудию прилагались 488 патронов калибра 5,6 миллиметра. Также в квартире, где, по информации СМИ, с убитой девушкой проживал профессор СПбГУ Олег Соколов, были обнаружены топор, веревка, ножовка, ножи и пакеты для мусора.

О чудовищном убийстве 24-летней девушки стало известно 9 ноября. Полицейские Санкт-Петербурга достали из реки Мойки 63-летнего мужчину, рядом с ним в воде плавал рюкзак, в котором нашли отрубленные женские руки и травматический пистолет. Позже в его квартире было обнаружено расчлененное тело.

По данным СМИ, спасенным из Мойки мужчиной оказался профессор СПбГУ Олег Соколов, а убитой девушкой - его возлюбленная, 24-летняя аспирантка этого же вуза.

Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Соколова Александра Почуева, его подзащитный оформил явку с повинной. Сейчас профессор находится в Мариинской больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.

В СК РФ не разглашают имя подозреваемого в убийстве. Все обстоятельства убийства устанавливаются.