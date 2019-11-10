14 тонн праздника: огромную новогоднюю ель установили в Нью-Йорке

В Нью-Йорке установлена новогодняя ель. Огромное дерево высотой три метра заняло свое привычное место на площади Рокфеллера под окнам одноименного офисного центра.

Колючую красавицу массой 14 тонн доставили на лесовозе из округа Ориндж. Установка дерева на специальный постамент стала настоящей спецоперацией. При помощи подъемного крана ель установили и закрепили.

Теперь символ Рождества и Нового года предстоит украсить. По традиции ветви опоясают восемью километрами ярких гирлянд, а на макушку водрузят огромную хрустальную звезду, сообщает NBC News.

Рождественский сезон в США стартует 4 декабря, а радовать жителей и гостей страны ель будет до 14 января 2020 года. Ожидается, что в течение праздников каждый день у дерева будут фотографироваться около полумиллиона человек. Потом ель отправят на лесопилку.