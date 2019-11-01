Асад не верит в ликвидацию аль-Багдади

Президент Сирии Башар Асад заявил, что не верит в реальность убийства лидера ИГИЛ* Бакра аль-Багдади, так как Дамаск не взаимодействовал с Соединенными Штатами по этому вопросу.

«Мы никак не контактировали с американскими институтами по вопросу ликвидации аль-Багдади. Что еще важнее, мы не знаем, произошла ли на самом деле эта операция или нет», - передает РИА Новости слова Асада.

Также сирийский лидер добавил, что Америка пока не предоставила доказательств убийства главаря ИГИЛ*, а сам Дамаск узнал о своей «помощи» США только из сообщений в СМИ.

Смерть аль-Багдади или даже всех боевиков не окажет влияния на общую ситуацию, пока жива террористическая идеология, отметил Асад.

Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ* подтвердили смерть своего лидера.

Американский президент Дональд Трамп 27 октября объявил о ликвидации аль-Багдади. Спустя несколько дней, Пентагон подтвердил эту информацию «с абсолютной точностью», опираясь на анализ ДНК.

ИГИЛ* - запрещенная на территории РФ террористическая группировка.