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Асад не верит в ликвидацию аль-Багдади

Светлана Головина
00:26 01.11.2019
Лидер сирийского государства сообщил, что в подтверждение убийства главаря террористической группировки пока не были предъявлены доказательства и сам Дамаск узнал о «помощи» Америки из СМИ.
Асад не верит в ликвидацию аль-Багдади
© Фото: Mikhael Klimentyev ZUMAPRESS.com Globallookpress

Президент Сирии Башар Асад заявил, что не верит в реальность убийства лидера ИГИЛ* Бакра аль-Багдади, так как Дамаск не взаимодействовал с Соединенными Штатами по этому вопросу.

«Мы никак не контактировали с американскими институтами по вопросу ликвидации аль-Багдади. Что еще важнее, мы не знаем, произошла ли на самом деле эта операция или нет», - передает РИА Новости слова Асада.

Также сирийский лидер добавил, что Америка пока не предоставила доказательств убийства главаря ИГИЛ*, а сам Дамаск узнал о своей «помощи» США только из сообщений в СМИ.

Смерть аль-Багдади или даже всех боевиков не окажет влияния на общую ситуацию, пока жива террористическая идеология, отметил Асад.

Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ* подтвердили смерть своего лидера.

Американский президент Дональд Трамп 27 октября объявил о ликвидации аль-Багдади. Спустя несколько дней, Пентагон подтвердил эту информацию «с абсолютной точностью», опираясь на анализ ДНК.

ИГИЛ* - запрещенная на территории РФ террористическая группировка.

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