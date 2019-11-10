Восход Меркурия: 11 ноября можно будет увидеть уникальное явление

В понедельник, 11 ноября, жители Земли смогут наблюдать уникальное явление, которое известно как транзит Меркурия. Меркурий будет проходить непосредственно между Землей и Солнцем. Планета будет выглядеть с Земли как черная точка, скользящая по Солнцу.

Это явление считается очень редким. Астрономы посчитали, что транзит Меркурия происходит 13 раз за столетие. В последний раз ученые наблюдали за проходом планеты в 2016 году, в следующий раз транзит случится только в 2032-м.

Завтра, 11 ноября, за транзитом Меркурия можно будет наблюдать практически из любой точки планеты, утверждают в NACA. Проход небесного тела начнется примерно в 06:35 по Гринвичу (09:35 по Москве). Ученые предполагают, что явление будет длится около шести часов.

Ожидается, что в 11:20 по московскому времени Меркурий будет ближе всего к Солнцу. Изображение транзита будет публиковать аппарат НАСА Solar Dynamics Orbiter.