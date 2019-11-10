Названы опасные для пожилых людей лекарства

Лекарства, которые плохо выводятся из почек, представляют наибольшую опасность для людей пожилого возраста. Об этом рассказал ведущий терапевт и врач скорой помощи из Сан-Франциско Пэт Салбер.

По его данным, каждый год в США из-за неправильного применения медицинских препаратов умирают примерно полтора миллиона человек, большинство из которых - люди пожилого возраста. Специалист отметил, что существует шесть видов опасных для немолодых людей лекарств, среди которых - препараты от диабета с длительным периодом полувыведения.

Он посоветовал с осторожностью относиться к приему антихолинергических средств, способных спровоцировать возникновение запоров и задержки мочеиспускания. При этом медик подчеркнул, что подобные препараты могут вызывать у пожилых людей когнитивные нарушения и бред.

В беседе с Newsmax Салбер также рассказал, что для людей пожилого возраста опасность представляют миорелаксанты, которые используются для снижения тонуса скелетной мускулатуры. Данные препараты обладают седативным эффектом, а также могут вызвать тошноту, головокружение и различные нарушения в работе желудочно-кишечного тракта.

Помимо этого, доктор не рекомендовал людям в возрасте применять минеральное масло для лечения запоров, так как в нем содержится аспирин, повышающий риск развития пневмонии. Специалист посоветовал заменить это средство продуктами с большим содержанием клетчатки.

Также, по словам Пэта Салбера, пожилым пациентам нужно быть осторожными с бензодиазепинами: препарат может способствовать когнитивным нарушениям.