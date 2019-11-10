Более 10 тысяч билетов продано на поезда в Крым за два дня

Более десяти тысяч билетов на поезда в Крым выкуплено с момента старта продаж, 8 ноября. Об этом заявили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс». Там добавили, что за последние сутки темпы продаж увеличились вдвое.

Самым востребованным направлением стал маршрут Москва - Симферополь, при этом активнее всего билеты раскупают в железнодорожных кассах.

«Более десяти тысяч билетов на поезда в Крым и обратно продано за первые двое суток», - цитирует ТАСС сообщение перевозчика.

Открытие пассажирского железнодорожного сообщения с Крымом состоится 23 декабря. Тогда же из Санкт-Петербурга в сторону полуострова отправится первый поезд с туристами. В пути к морю они проведут 43,5 часа.

Уже на следующий день поезд отправится из Москвы, жителям столицы придется потратить 33 часа на дорогу на юг. Стоимость поездки начинается от 2966 рублей.

Полноценное движение поездов по Крымскому мосту, включая грузовые составы, намечено на конец 2019 года. На сегодняшний день в Крыму действует только пригородное железнодорожное сообщение, перевозки обеспечивают более 50 электричек и поездов.