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«Он вел здоровый образ жизни»: друзья Паши Фейсконтроля не могут поверить в его смерть

Роман Захаров
15:06 10.11.2019
Известный исполнитель Александр Медведев и его директор Павел Депершмидт рассказали о том, каким был Павел Пичугин в жизни.
«Он вел здоровый образ жизни»: друзья Паши Фейсконтроля не могут поверить в его смерть
© Фото: Pavel Pichugin, Facebook

Друзья промоутера Павла Пичугина, более известного как Паша Фейсконтроль, не могут поверить в его смерть. По их словам, он вел здоровый образ жизни и никогда не жаловался на здоровье.

«Не могу себе представить, что случилась такая беда, что такой молодой мой друг ушел», - заявил в беседе с «360» певец Александр Медведев (Шура).

При этом исполнитель подчеркнул, что Пичугин не пил и вел здоровый образ жизни.

«Он меня все время в бассейн таскал», - вспомнил Медведев.

Директор Шуры Павел Депершмидт также подтвердил приверженность Паши Фейсконтроля ЗОЖ.

«Он вел абсолютно здоровый образ жизни, лыжи. Я не понимаю, просто не понимаю, как такое могло быть», - сказал Депершмидт.

Директор Шуры отметил: информация о том, что Пичугин умер от остановки сердца, пока официально не подтверждена.

«Это был очень добрый человек, сколько он добра сделал, конечно», - резюмировал Депершмидт.

В субботу, 9 ноября, в Москве умер известный клубный промоутер Паша Фейсконтроль. Ему было всего 38 лет. Пока медики не сообщили, что стало причиной смерти знаменитости, однако, по не подтвержденным данным, это могла быть остановка сердца.  

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