Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал СМИ о последнем разговоре с сестрой

Брат 24-летней аспирантки СПбГУ созванивался с сестрой в ночь перед ее убийством, сообщает Пятый канал.

Как рассказал журналистам мужчина, девушка позвонила ему 8 ноября в час ночи. По словам брата аспирантки, его сестра поссорилась с профессором истории Олегом Соколовым, с которым у нее были романтические отношения.

«Она в слезах была, плакала и рассказывала, что случилось. Они были дома. Она сказала, что собирается пойти… на день рождения друга. Они собирались все вместе», - цитирует Пятый канал брата убитой.

Как утверждает собеседник издания, девушка рассказала ему, что Соколов резко отреагировал на ее решение, начал оскорблять, а затем ударил. После этого она выбежала на улицу.

Спустя несколько минут брат аспирантки вновь позвонил сестре, но та к тому времени вернулась домой. А утром на звонки девушка уже не отвечала.

Как пишут ряд СМИ, в убийстве 24-летней аспирантки подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов.

Накануне 63-летнего мужчину достали из реки Мойки полицейские. Сообщалось, что преподаватель находился в неадекватном состоянии, а в его рюкзаке были обнаружены травматический пистолет и две женские руки. При обыске в квартире подозреваемого было найдено обезглавленное женское тело.