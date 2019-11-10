Украинские силовики из минометов обстреляли село на юге ДНР

Украинские вооруженные силы в воскресенье, 10 ноября, произвели минометный обстрел села Заиченко на юге ДНР. Об этом сообщили в представительстве самопровозглашенной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как рассказали представители ДНР в СЦКК, ВСУ выпустили в направлении населенного пункта десять мин калибра 82 миллиметра и произвели десять выстрелов из автоматических станковых гранатометов. О жертвах и разрушениях пока информации нет.

Днем ранее в Донецкой народной республике заявили, что украинские силовики обстреляли окраины Горловки. В результате атаки повреждения получили пять жилых домов.