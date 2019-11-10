Моралес заявил о новых президентских выборах в Боливии на фоне протестов

Эво Моралес в воскресенье, 10 ноября, заявил, что в стране пройдут новые президентские выборы. Об этом глава государства заявил на пресс-конференции.

«Я принял решение... созвать новые всеобщие выборы, которые позволили бы людям демократически выбрать власть» - приводит слова Моралеса BBC.

Напомним, беспорядки в Боливии длятся уже около трех недель. Причиной массовых протестов стали результаты подсчета голосов на прошедших выборах президента. Моралес ввел в стране чрезвычайное положение.

Сегодня оппозиционеры захватили в Боливии государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN) и национальный телеканал Bolivia TV (BTV). Протестующие окружили студию и вынудили сотрудников покинуть здание, после чего вещание прервалось.