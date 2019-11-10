Киселев, Соловьев и Шейнин поспорили с Галкиным о цензуре

Выступление пародиста Максима Галкина в Новосибирске привело к дискуссии в Сети, в которой приняли участие известные ведущие центральных телеканалов. В нем юморист выразил мнение, что на ТВ вернулись «советские времена», и посетовал, что «не все можно говорить с экрана».

«Ну я их понимаю, потому что, знаете, сейчас такая обстановка, сложная», - цитирует его издание «НГС.НОВОСТИ».

Телеведущий Дмитрий Киселев, комментируя слова шоумена, заявил, что с такой постановкой вопроса не согласен.

«Может быть, его кто-то цензурирует, этого я не знаю. Для меня это звучит странно. Цензура невозможна в эпоху Интернета, и вредна», - констатировал он в комментарии «Газете.Ru».

Киселев напомнил, что во времена СССР был один телеканал и одна новостная программа - «Время», добавив, что «сейчас такое трудно представить».

Схожую позицию озвучил и журналист Артем Шейнин, предположивший, что высказывание юмориста связано с «недостатком внимания».

«Он ведет замечательную программу про детей, но там главный не Максим Галкин, там главные - дети. Поэтому, видимо, он комментирует те части телевидения, в которых он не присутствует и очень хочет», - пояснил он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, в свою очередь, в разговоре с «Газетой.Ru» признался, что понятия не имеет, что имел в виду Максим Галкин, но подчеркнул, что сейчас в России «даже близко никаких проявлений цензуры нет».