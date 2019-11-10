В Раде предрекли превращение Украины в «информационный концлагерь»

Украине предрекли превращение в «информационный концлагерь». Соответствующую идею выдвинули участники партии «Оппозиционная платформа - За жизнь».

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте политсилы, причиной этому стал указ президента Украины Владимира Зеленского «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства».

Во фракции подчеркнули, что, согласно одной из норм документа, до 31 декабря 2019 года необходимо разработать и внести на рассмотрение Рады законопроекты по урегулированию деятельности СМИ в стране. Ожидается, что в них будут прописаны положения о требованиях и стандартах новостей, а также о механизмах предотвращения распространения недостоверной или искаженной информации и ее опровержения.

Авторы инициативы подчеркнули, что после того, как будут закреплены так называемые «стандарты новостей» в виде требований, власти Украины смогут «расправиться» с любым СМИ в стране: газетой, сайтом, телеканалом и даже журналистом.

«Допустить превращения Украины в информационный концлагерь нельзя», - подчеркивается в сообщении партии.

Девятого ноября стало известно, что на Украине собираются законодательно закрепить понятие «опасной информации». Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, комментируя разрабатываемые в стране законопроекты об урегулировании деятельности средств массовой информации.

В свою очередь, Зеленский поручил кабинету министров до конца года разработать и внести в парламент законопроекту об урегулировании СМИ.