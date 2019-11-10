Лолита назвала причины развода с пятым мужем

Певица Лолита Милявская призналась, что ее отношения с уже бывшим мужем Дмитрием Ивановым испортились за пару лет до развода. По словам артистки, поведение супруга кардинально поменялось после того, как он стал членом «секты», которая на своих собраниях проводила так называемые тренинги личностного роста.

«Я понимаю, что ему нужно пройти реабилитацию, курс помощи, уговорить я не могу. Я просто начала погибать психологически. Я считаю именно это время концом отношений. Секта активировала весь негатив», - признала Лолита в эфире телеканала НТВ.

Вспоминая начало романтических отношений, певица рассказала о том, что не собралась замуж за Иванова. С ее стороны в отношении избранника было больше заботы, сказала Лолита.

«Никогда не было ярких чувств. Слово "любовь" очень большое, его надо заслужить, поэтому это не любовь», - констатировала певица.

О расставании звездной пары стало известно в начале июля. Спустя пару месяцев Московский суд зарегистрировал соответствующее заявление, но официально супруги еще состоят в браке. Милявская прожила с Ивановым девять лет, для нее это был пятый брак.