СМИ сообщили о прибытии в Санкт-Петербург матери убитой аспирантки СПбГУ

По информации издания «Фонтанка.ру», мать убитой аспирантки СПбГУ приехала в Санкт-Петербург. СМИ сообщают, что 49-летняя подполковник МВД прибыла в Северную столицу из Краснодарского края. Ее встретили коллеги из ГУ МВД по Петербургу и области.

Матери убитой девушки предоставили место проживания и транспорт, с ней работает психолог, отмечается в сообщении издания.

В убийстве 24-летней аспирантки, как пишут ряд СМИ, подозревается доцент СПбГУ Олег Соколов. Накануне 63-летнего мужчину достали из реки Мойки полицейские. Преподаватель находился в неадекватном состоянии, а в его рюкзаке были обнаружены травматический пистолет и две женские руки. При обыске в квартире подозреваемого было найдено обезглавленное женское тело.

Как ранее сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Соколова Александра Почуева, подозреваемый в убийстве девушки оформил явку с повинной. Сейчас профессор истории находится в Мариинской больнице. Его состояние врачи оценивают как тяжелое.