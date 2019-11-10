СМИ: водолазы нашли скелет в ходе поисков жестоко убитой девушки в Мойке

В реке Мойке в Санкт-Петербурге во время поисков предполагаемой жертвы Олега Соколова нашли скелет неизвестного человека. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поиски девушки начались днем 9 ноября. Утром того же дня из реки Мойки выловили живого Соколова, в его рюкзаке обнаружили две отрезанных женских руки и травматический пистолет.

Останки девушки водолазам обнаружить за световой день не удалось, однако они нашли скелет другого человека, сообщили ТАСС в Поисково-спасательной службе Санкт-Петербурга. Источник издания в следственных органах уточнил, что решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту обнаружения тела.

Ранее сообщалось, что Соколов написал явку с повинной. По предварительной информации, его связывали близкие отношения с жертвой.