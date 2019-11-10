В Барнауле дотла выгорел пассажирский автобус

В Барнауле вспыхнул пассажирский автобус. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта у дома № 44 на улице Кулагина в микрорайоне Восточный.

В этот момент в салоне автобуса находились пассажиры. Через открытые двери они успели выбраться из объятой пламенем машины. На опубликованных очевидцами в соцсетях кадрах видно, как от автобуса валит густой черный дым.

© Barnaul 22, VK

К месту ЧП были вызваны пожарные расчеты, которые прибыли в тот момент, когда салон автобуса практически полностью выгорел. Потушить огонь удалось в считаные минуты.

© Barnaul 22, VK

О пострадавших ничего не сообщается, точные причины произошедшего предстоит установить сотрудникам ГИБДД и пожарным дознавателям. По одной из версий, у старого автобуса могла не выдержать электропроводка.