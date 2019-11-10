Избран новый председатель «Слуги народа»

Новым председателем партии президента Украины «Слуга народа» избран в воскресенье, 10 ноября, Александр Корниенко. За его кандидатуру на партийном съезде единогласно проголосовали все участники.

Александр Корниенко был главой предвыборного штаба партии на выборах в Верховную раду IX созыва. Он также является заместителем главы фракции «Слуги народа» в парламенте, передает издание «Новости Украины».

Ранее стало известно, что председатель политической партии Дмитрий Разумков подал заявление об отставке, которое поддержали на съезде. Разумков является спикером Верховной рады. Свою отставку он объяснил тем, что ему сложно совмещать две должности.

Разумков возглавлял «Слугу народа» с 27 мая. Во время президентской кампании являлся советником Владимира Зеленского.