Поезда МЦК станут ходить чаще

Интервал движения поездов по Московскому центральному кольцу (МЦК) в ноябре 2019 года сократится на 20 % и составит четыре минуты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.

Глава города также отметил, что с момента запуска МЦК постоянно улучшается, следующим этапом станет создание дополнительных станций.

Московское центральное кольцо было открыто 10 сентября 2016 года. Оно проходит по 26 районам столицы, в которых проживает около двух миллионов человек. В будние дни поезда МЦК перевозят свыше 400 тысяч пассажиров.