В память о легенде: в Ижевске прошли торжественные мероприятия в честь 100-летия Калашникова

В Ижевске в день 100-летия легендарного оружейного конструктора Михаила Калашникова открылся после реконструкции музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия его имени.

Перед состоявшимися в нем торжественными мероприятиями прошло возложение цветов к бюсту Калашникова. В числе гостей присутствовал председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

Внутри комплекса собравшимся показали слайд-шоу фотографий легендарного конструктора. Также их вниманию была представлена недавно открывшаяся экспозиция «Оружие эпохи Калашникова». На ней были представлены редкие образцы вооружений.

Между тем 100-летие конструктора отмечалось не только в Ижевске. Памятные мероприятия прошли также в Москве у памятника великому оружейнику, а также на Федеральном военно-мемориальном кладбище.