Ученики пяти школ Краснодарского края госпитализированы с массовым отравлением

В городе Кропоткине Краснодарского края учащиеся пяти школ были доставлены в больницы с массовым отравлением.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, 28 школьников поступили в Кавказскую центральную районную больницу и Кропоткинскую городскую больницу с кишечными явлениями. К воскресенью, 10 ноября, число обратившихся в больницы с одинаковыми симптомами возросло до 51 человека.

По данным регионального Минздрава, школьникам оказывают необходимую помощь. В Кропоткин также были направлены медики Специализированной клинической детской инфекционной больницы.

Чем именно отравились дети, не уточняется.