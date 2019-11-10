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Ученики пяти школ Краснодарского края госпитализированы с массовым отравлением

Лина Давыдова
14:43 10.11.2019
С массовым отравлением в больницы Краснодарского края был госпитализирован 51 школьник.
Ученики пяти школ Краснодарского края госпитализированы с массовым отравлением
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В городе Кропоткине Краснодарского края учащиеся пяти школ были доставлены в больницы с массовым отравлением.

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, 28 школьников поступили в Кавказскую центральную районную больницу и Кропоткинскую городскую больницу с кишечными явлениями. К воскресенью, 10 ноября, число обратившихся в больницы с одинаковыми симптомами возросло до 51 человека.

По данным регионального Минздрава, школьникам оказывают необходимую помощь. В Кропоткин также были направлены медики Специализированной клинической детской инфекционной больницы.

Чем именно отравились дети, не уточняется.

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