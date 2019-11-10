Генетики объяснили, почему сейчас рак более распространен, чем в древности

Ученые провели исследование и выяснили, страдали ли древние люди от опухолей. Как оказалось, следы рака находились еще до нашей эры.

К примеру, исследователям из Манчестерского университета удалось доказать наличие злокачественной опухоли у мумии египтянина, жившего в эпоху Птолемеев (IV-I века до нашей эры). У австралопитека также обнаружились следы болезни, а он жил около 12-13 миллионов лет назад. Самым древним примером заболевшего раком человека является на настоящий момент гоминид, умерший 1,7-1,8 миллиона лет назад - у него ученые установили злокачественную опухоль на кости стопы.

Ученые признают, что существуют разные причины развития рака, и для доисторического человека заболеть им было скорее редкостью, чем нормой. А то, что число онкобольных в последнее время растет, эксперты связывают с современным образом жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

Британские исследователи полагают, что в течение последних 300 лет рак является основной причиной смерти в промышленно развитых странах, причем уровень заболеваемости чрезвычайно возрос у детей. По мнению исследователей, загрязнение окружающей среды, неправильное питание и образ жизни - основные причины возникновения рака у современного человека.