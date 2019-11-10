Председателя партии «Слуга народа» убрали с должности
Решение об увольнении Дмитрия Разумкова с должности было принято на съезде партии.
© Фото: Дмитрий Разумков, Facebook
Председатель партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков подал заявление об отставке. Его решение поддержали на съезде политической силы.
Об увольнении Разумкова с должности сообщил заместитель главы фракции «Слуга народа» в Верховной раде Александр Корниенко, который является кандидатом на освободившийся пост.
Дмитрий Разумков возглавил партию «Слуга народа» 27 мая. Во время президентской кампании он был советником нынешнего главы Украины Владимира Зеленского. В августе 2019 года Разумкова избрали спикером Верховной рады ІХ созыва.
Сам политик говорил, что ему сложно совмещать сразу две позиции.