Первые два Московских центральных диаметра готовы к запуску

Движение поездов на линиях Московских центральных диаметров (МЦД) начнется уже в конце ноября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что маршрутная сеть будет развиваться и после начала эксплуатации. Первыми для пассажиров заработают МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск.

Ускорить запуск диаметров удалось благодаря проведенной реконструкции пригородных направлений железной дороги, созданию дополнительных путей и строительству путепроводов.

«Сто тридцать километров путей, десятки станций, пересечения со станциями метро. Плюс транспортно-пересадочные узлы, которые создавались для этого, плюс реконструкция платформ, и так далее, и тому подобное. Это все вместе позволило запустить этот проект в достаточно короткие сроки, хотя он сам огромный», - приводит слова Собянина официальный сайт мэра Москвы.

Общая протяженность первых двух диаметров составит 132 километра, на них разместится 57 станций. В ближайшем будущем по мере развития транспортной системы столицы количество станций доведут до 66. С 19 из них можно будет сделать пересадку на метро и поезда Московского центрального кольца.

© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Пассажиров будут перевозить современные электропоезда «Иволга» в количестве 39 штук. В зависимости от пассажиропотока длина подвижного состава будет варьироваться, уточняется на портале столичной мэрии.

Вагоны будут оснащены всем необходимым для комфортной поездки, включая оборудование для маломобильных граждан, сенсорные индикаторы и места для багажа.

© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Рассчитаться за поездку в поездах МЦД можно будет картой «Тройка», при этом все пересадки осуществляются бесплатно. Стоимость билета будет зависеть от тарифной зоны: от 38 до 83 рублей.