Юрист перечислил способы отказаться от уплаты долгов по ЖКХ

Совокупная задолженность россиян по оплате жилищно-коммунальных услуг составляет 800 миллиардов рублей. Данную статистику привел министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Между тем существуют реальные способы избавиться от долга перед управляющими компаниями.

Один из способов - признать себя банкротом. Гражданин имеет на это право в том случае, если его задолженность превышает 500 тысяч рублей, а получаемые доходы не позволяют рассчитаться.

Тогда имущество должника описывается и реализуется в счет уплаты просрочки. Непогашенные долги считаются уплаченными и списываются с баланса управляющей компании, рассказывает адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов.

Частично избавиться от долгового бремени перед коммунальщиками можно, подав заявление о пропуске УК срока исковой давности, который равен трем годам. Если собственник не платил в течение большего периода, суд взыщет долги максимум за последние 36 месяцев, цитирует юриста «Российская газета».

Аннулировать долги за коммунальные услуги могут и судебные приставы. Это произойдет в том случае, когда с должника нечего взыскивать, у него не осталось имущества, он не получает пенсию или заработную плату.

Наконец, веским основанием для списания долга является смерть должника. В этом случае родственники умершего должны уведомить управляющую компанию.