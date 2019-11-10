Более сотни летучих мышей «оккупировали» квартиру в многоэтажке: кадры с места

Более сотни летучих мышей обнаружили в одной из киевских квартир. Хозяин обратился за помощью в городскую группу спасения животных.



Колония летучих мышей вида «рыжая вечерница» залетела в дом на Верховинной улице. На закрытом балконе одной из квартир рукокрылые устроились на зимовку в мебели и под обоями.

© Kyiv Animal Rescue Group, Facebook

Прибывшая на место группа спасения животных насчитала в квартире 120 летучих мышей: 119 уже выпущены на волю, еще одна проходит лечение.