Более сотни летучих мышей «оккупировали» квартиру в многоэтажке: кадры с места
Летучие мыши устроились на зимовку на балконе одной из киевских квартир и сильно напугали жильцов.
© Фото: Kyiv Animal Rescue Group, Facebook
Более сотни летучих мышей обнаружили в одной из киевских квартир. Хозяин обратился за помощью в городскую группу спасения животных.
Колония летучих мышей вида «рыжая вечерница» залетела в дом на Верховинной улице. На закрытом балконе одной из квартир рукокрылые устроились на зимовку в мебели и под обоями.
Прибывшая на место группа спасения животных насчитала в квартире 120 летучих мышей: 119 уже выпущены на волю, еще одна проходит лечение.