Падение мотоциклиста с эстакады в Москве попало на видео

В Москве мотоциклист, проезжая по эстакаде, наехал на препятствие и упал с нее вниз. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В ролике, опубликованном в группе «ИНТЕРНЕТ», видно, как после заезда на эстакаду справа мотоциклист продолжает движение вперед и скрывается за поворотом. Вслед за этим он на чем-то подскакивает и падает вниз. Высота, с которой он упал, равна не менее двух этажей.

В описании к видео сказано, что трагедия произошла 8 ноября на Рябиновой улице.