Голубь в течение месяца воровал цветы с могилы Неизвестного солдата и вил из них гнездо

Австралийский голубь на протяжении месяца похищал искусственные цветы с могилы Неизвестного солдата в Канберре. Это удалось выяснить сотрудникам военного мемориального комплекса.

Пропажу обнаружили в нише под витражным окном в одном из залов. Оказалось, все это время птица вила себе гнездо из маков.

© awm.gov.au

© awm.gov.au

Данное происшествие сочли знаковым, учитывая, что в 1942 – 1943 годах жители Австралии передали для нужд армии более 13 тысяч специально обученных голубей. Пернатых использовали для связи, а двух даже наградили особыми медалями за героизм, проявленный на полях сражений Второй мировой войны, сообщается на сайте военного мемориала.

«Они действительно стали эффективным ресурсом союзников, настолько эффективными, что австралийские специалисты приступили к обучению своих коллег в других армиях мира, как использовать птиц в условиях ведения боевых действий. К концу войны обученных голубей было огромное количество», - вспоминает историк Мелеа Хэмптон.

Национальный мемориал в австралийской столице посвящен павшим в годы Второй мировой войны военнослужащим и обслуживающему персоналу Сил обороны Австралии.