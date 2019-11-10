Коснувшись крылом: экстремально низкий пролет Л-39 над землей попал на видео

Экстремальный полет самолета Л-39 в считаных метрах над землей попал на видео. Эффектные кадры удалось снять в пустыне.

На видео небольшая группа из нескольких человек стоит в ожидании приближающейся «элки». В один момент люди отходят буквально на пару метров и самолет проносится перед ними, едва не касаясь брюхом земли. Продолжая полет, Л-39 максимально стремительно уходит вдаль и поднимается ввысь. Ролик опубликован в профиле Towersight в Twitter.

Л-39 разрабатывался и выпускался в ЧССР и был основным учебно-боевым самолетом советских ВВС и большинства стран Варшавского договора. До сих пор находится на вооружении в десятках стран мира.