Россиян предупредили об опасности моющих средств

Хлорорганика, алкилбензолсульфонаты и этоксилированные алкилфенолы - этих трех классов соединений ни в коем случае не должно быть в составе бытовой химии, предупреждают эксперты.

Профессор химического факультета МГУ имени Ломоносова Валерий Петросян рассказал, что при выборе чистящего средства нужно внимательно читать надписи на этикетках. Он добавил, что не обязательно в составе будут указаны вышеперечисленные соединения. Многие недобросовестные производители, чтобы не напугать покупателя, могут «замаскировать» их.

«Вместо хлорорганики пишут "биологически активные добавки", вместо алкилбензолсульфонатов - "неорганические поверхностно-активные вещества" или "ионогенные", а вместо этоксилированных алкилфенолов пишут "органические неионогенные вещества"»,- приводит слова химика РИА Новости.

Добросовестные производители, как отмечает ассистент кафедры технологии химико-фармацевтических и косметических средств РХТУ имени Д. И. Менделеева Вероника Смагина, всегда указывают на упаковке меры предосторожности. Как правило, людей просят пользоваться моющими средствами только в перчатках, предохранять глаза, дыхательные пути и кожу, проветривать помещение и прятать от детей.

Впрочем, многие эксперты считают, что в настоящее время производители все чаще уходят от агрессивных соединений из-за тренда на экологичность.

«Производитель сам выносит в рекламных целях на продукт, что используются мягкие ПАВ, слабые кислоты или бесщелочное воздействие. Это общая тенденция мировая», - добавила Смагина.

Кроме того, в последнее время люди переходят на жидкие моющие средства. Как правило, они более дорогие, но уменьшают риск вдыхания микронизированных порошков. Эксперты рекомендуют использовать жидкую бытовую химию аллергикам.