В ДНР сообщили об обстреле со стороны ВСУ участка разведения сил

Украинские силовики в очередной раз обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в районе села Петровское в Донбассе. По сообщениям представителей Совместного цента по контролю и координации режима прекращения огня, стрельба велась из подконтрольного Киеву села Богдановка.

«Сегодня в 09:46 украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия село Петровское», - цитирует Донецкое агентство новостей сообщение СЦКК.

Накануне ополченцы и бойцы ВСУ приступил к разведению сил и выводу тяжелого вооружения с линии соприкосновения. Перед этим бойцы Народной милиции ДНР запустили в небо белую сигнальную ракету - знак готовности к началу мероприятия. Вслед за ответом со стороны украинских позиций была запущена зеленая ракета - знак начала фактического отведения сил. Спустя несколько часов представители ДНР полностью вывели свои подразделения. Официальный Киев запросил на это три дня.

Процесс разведения сторон в районах Петровского и Золотого планировали начать 9 октября, однако украинские националисты помешали этому. В Киеве заявили, что вооруженные люди, прибывшие в населенные пункты, не являются представителями ВСУ и не имеют права находиться там с оружием.

Позже контактной группе по Украине удалось договориться о возобновлении процесса разведения сил в Петровском и Золотом.