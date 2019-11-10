Поменявшая цвет река напугала жителей Челябинска

В Металлургическом районе города Челябинска прохожие заметили в реке Миасс необычное явление - вода в водоеме окрасилась в неестественный, ярко-зеленый цвет. Фотографии жители опубликовали в местной группе во «ВКонтакте».

«Летом гуляли, и все было нормально, но, видимо, это происходит не всегда... Это же ведь Каштак. Люди, ну, может, это можно показать где-нибудь, кроме нашей группы? Страшно!» - такой подписью снимки сопроводили авторы поста.

Некоторые участники паблика отметили, что такой изумрудный цвет воде может придавать уранин - безопасная для человека соль, которую используют для обнаружения утечек и несанкционированных сливов теплоносителя.

© Подслушано ЧМЗ, «ВКонтакте»

Впрочем, как отметили другие пользователи, об этом власти всегда предупреждают заранее и просят горожан при обнаружении зеленых луж звонить в диспетчерскую службу теплоснабжающей организации.