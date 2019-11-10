Глава МИД Польши отреагировал на задержание националиста Мазура

Решение о судьбе задержанного в Польше националиста Игоря Мазура будет принято в соответствии с международным правом. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

Он также отметил, что решение задержать Мазура принимала пограничная служба, которая «не имеет сведений, какую деятельность ведет лицо, находящееся в списке Интерпола».

Чапутович уточнил, что польская сторона обязана задерживать лиц, разыскиваемых Интерполом.

«Польские власти выясняют поводы объявления в розыск этого лица. Случается, что стороны злоупотребляют этой возможностью», - добавил министр.

Украинского националиста и активного участник так называемой «АТО» в Донбассе Игоря Мазура, известного также по позывному Тополь, задержали девятого ноября на погранпереходе Дорогуск после поступления соответствующего запроса российской стороны.

В России он подозревается в членстве в неонацистских организациях, совершении военных преступлений, а также в участии в террористической деятельности и в первой чеченской войне на стороне сепаратистов.