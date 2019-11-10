Малиновская: никто не может поверить, что Паша Фейсконтроль умер

Телеведущая Маша Малиновская, подруга скоропостижно скончавшегося накануне Павла Пичугина, известного в клубной среде под псевдонимом Фейсконтроль рассказала о своем отношении к печальной новости. Версии причин его смерти Малиновская назвала «Московскому комсомольцу».

По ее словам, все слухи о том, почему умер Пичугин, в любом случае будут оставаться лишь слухами. Малиновская подчеркнула, что то, как Фейсконтроль зарабатывал на жизнь, чем занимался и «промышлял», никак не должно характеризовать его в негативном ключе и становиться предметом споров о причинах смерти. Сама ведущая до сих пор не может поверить в произошедшее.

«Не было никаких оснований полагать, что это может его коснуться. Моя реакция и появилась от того, что никто из его близких не может поверить, что это правда», - сказала Малиновская.

Напомним, Паша Фейсконтроль являлся одним из самых известных в России клубных промоутеров. Он умер от остановки сердца в возрасте 38 лет.