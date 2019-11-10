СМИ: подозреваемый в убийстве студентки доцент СПбГУ находится в тяжелом состоянии

Подозреваемый в жестоком убийстве молодой женщины историк, доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов остается в Мариинской больнице. Его состояние оценивается как тяжелое, сообщили РИА Новости в справочной службе медицинского учреждения.

В субботу, 9 ноября, мужчину извлекли из реки Мойки в Санкт-Петербурге и доставили в больницу с переохлаждением. У него в рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и травматический пистолет.

После этого следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Мужчину задержали. СК официально его имя не называет, но, по данным ряда пабликов и СМИ, задержанным является преподаватель СПбГУ доцент Олег Соколов, а жертва убийства - его бывшая ученица Анастасия Ещенко. Официально данные сведения не подтверждены.

Адвокат Соколова сообщил, что его подзащитный оформил явку с повинной и признался в содеянном. Ему назначена психиатрическая экспертиза.