СМИ: девять россиян попали в доклад об угрозах Великобритании

Девять российских бизнесменов были включены в доклад о незаконном российском участии в политике Великобритании. Документ был подготовлен межпартийным комитетом по разведке и безопасности, но пока еще не опубликован. По информации The Sunday Times, в список вошли люди, которые поддерживают британских консерваторов.

Так, в докладе, как сообщает издание, упоминается бывший заместитель председателя ЮКОСа Александр Темерко, который за последние семь лет пожертвовал тори более 1,25 миллиона долларов.

Есть в списке бизнесмен Александр Лебедев - его сын Евгений является владельцем компании, выпускающей газеты London Evening Standard и The Independent.

Третий представитель России, о котором идет речь в докладе, Любовь Чернухина, супруга бывшего заместителя министра финансов Владимира Чернухина. В 2017 году она приобрела на аукционе право провести теннисный матч с Борисом Джонсоном, который тогда занимал пост министра иностранных дел Великобритании, и бывшим премьером Дэвидом Кэмероном. За прошлый год россиянка, по данным The Sunday Times, пожертвовала консерваторам около 570 тысяч долларов.

Когда будет опубликован доклад и чем он грозит россиянам, пока не сообщается.