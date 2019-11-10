Впервые опубликовано видео начала перестрелки на Рочдельской улице

Опубликовано видео начала конфликта на Рочдельской улице в Москве в 2015 году. Тогда массовая перестрелка завершилась возбуждением уголовного дела против преступного лидера Захария Калашова, известного в криминальных кругах как Шакро Молодой, и ряда высокопоставленных силовиков.

На опубликованных РБК кадрах видно, как адвокат полковник КГБ в отставке Эдуард Буданцев достает пистолет. Спустя считаные секунды после этого начинается перестрелка, в результате которой два человека погибли и три получили ранения.

Данная сцена ранее отсутствовала на опубликованных в СМИ видео, обращает внимание телеканал.

Перестрелка на Рочдельской улице произошла в декабре 2015 года из-за конфликта между хозяйкой ресторана Elements Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой: последняя требовала с Ким восемь миллионов рублей за ремонт заведения. В свою очередь, ресторатор считала, что ничего не должна.

За деньгами приехали подручные Шакро Молодого. Жанна Ким обратилась за помощью к адвокату коллегии «Диктатура закона» отставному полковнику КГБ Эдуарду Буданцеву, который прибыл на встречу в сопровождении знакомых.

В ходе препирательств адвоката начали избивать прямо на улице, тогда он достал пистолет и открыл огонь, убив двух человек.

На суде Буданцев заявил, что его оппоненты тоже были вооружены и напоминали своим внешним видом преступное сообщество. По его словам, они начали давить на него, заявив, что являются приближенными вора в законе, и стали требовать к себе соответствующего уважения. На это Эдуард Буданцев напомнил собравшимся, что является бывшим сотрудником спецслужб. После этого началась драка.

Изначально отставного силовика обвиняли в убийстве, но позже переквалифицировали статью на превышение допустимой самообороны. Расследование продолжается до сих пор.