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Instagram начнет скрывать лайки под публикациями со следующей недели

Егор Левин
11:20 10.11.2019
В число пользователей, тестирующих нововведения соцсети, теперь включены и США.
Instagram начнет скрывать лайки под публикациями со следующей недели
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В социальной сети Instagram вскоре пропадут лайки. Разработчики запускают тестовые пробы режима их скрытия под публикациями отдельных пользователей на территории США со следующей недели.

Как сообщил гендиректор компании Адам Моссери, тесты проводятся сразу в ряде различных стран и постоянно расширяются. Делается это с целью сбора отзывов и информации о рациональности данного нововведения.
Моссери подчеркнул, что главная идея скрытия лайков в том, чтобы снизить уровень давления, чтобы в Instagram было меньше соревновательного чувства, а больше позитива и взаимодействия людей друг с другом. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Между тем пользователи соцсети ранее уже имели возможность протестировать еще одну новую функцию - сообщение о фейковом контенте. Чтобы заявить о недостоверной информации, необходимо кликнуть на иконку опций публикации и выбрать там соответствующий пункт.

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