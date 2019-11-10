Выпуск последней партии белух в Японское море приостановлен

Операция по освобождению белух, ранее незаконно содержащихся в «китовой тюрьме», временно приостановлена из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Денис Ивлев.

«Есть информация от представителей Greenpeace, что работы ведутся, но в какой-то момент белух перестали выпускать из-за сильного ветра, который очень мешал проводить операцию. Ранее в бухте Успения выпустили 19 белух с судна "Профессор Кагановский", затем еще 18. Параллельно работало судно "Зодиак", на котором было 13 белух. Выпускать белух в бухте они начали одновременно», - сообщил он.

Напомним, они содержались в ужасных условиях перед незаконной продажей в Китай. Против участников сделки было возбуждено уголовное дело, а президент России Владимир Путин поручил Минсельхозу и Минприроды сообща решить, что делать. В итоге и было принято решение о необходимости выпустить белух на волю.