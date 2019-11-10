В США «зарезали» надувного Трампа

В США неизвестный мужчина ударил ножом надувного президента Дональда Трампа. Воздушный шар Baby Trump - популярная среди оппонентов действующего главы Белого дома игрушка. Она изображает Трампа маленькими капризным ребенком в подгузниках и часто демонстрируется на акциях протеста.

«У нас есть шесть аналогичных шаров, и мы будем продолжать устанавливать их там, где посчитаем нужным», - сообщили владельцы воздушного шара в интервью телеканалу АВС3340.

Накануне президент США Дональд Трамп вместе с первой леди прибыл в город Таскалуса и посетил игру с участием местных команд по американскому футболу. Это не понравилось местным активистам, и установкой воздушного шара они решили выразить свой протест.

На установку игрушки было собрано 4000 долларов пожертвований. Полиция задержала мужчину с ножом, проводится проверка.