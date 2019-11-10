Роспотребназдор придумал новые подходы для лечения гепатита В

Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В. Они позволят вылечиться без воздействия на геном человека.

Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, новые подходы в лечении разработаны на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека.

Попова отметила, что институт Роспотребнадзора впервые в России разработал и внедрил в здравоохранение российские реагенты, «предназначенные для определения мутаций устойчивости вируса гепатита B к противовирусной терапии».

Российские эксперты создают новейшие тест-системы для выявления инфекционных и неинфекционных заболеваний. На данном этапе было зафиксировано и внедрено в практику 190 наборов реагентов.

По оценкам ВОЗ, ежегодно в мире от хронического гепатита В умирают более одного миллиона человек.