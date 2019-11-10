Трамп заявил о готовности опубликовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности предоставить общественности стенограмму второго разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам главы Соединенных Штатов, это может произойти 12 ноября.

«Теперь я дам вам вторую стенограмму, потому что у меня на самом деле было два телефонных разговора с президентом Украины. Так что вы почитаете и ее тоже и скажете мне, думаете ли вы, что там что-то не так. Никогда в истории никто не проходил через что-то подобное. Это "охота на ведьм", и это никогда не должно повториться с другим президентом», - цитирует Трампа ТАСС.