Российские студенты рассказали о предпочтительной для себя модели семейных отношений

Современная российская молодежь выступает за профессионально ориентированную модель семейных отношений без четкого разделения ролей. То есть права и обязанности мужчины и женщины равнозначны, и при этом оба супруга уделяют достаточно времени своему профессиональному развитию.

Таковы статистические данные, которые приводит Институт социологии ФНИСЦ РАН. Сотрудники института провели опрос среди студентов и выяснили, что такая модель отношений привлекательна для 53% опрошенных.

За равноправный союз, где основным приоритетом является семья, а карьера отходит на второй план, высказались 19%. Примерно столько же (18%) выступают за семейную модель с частичной занятостью матерей на протяжении всего брака, приводит RT данные опроса.

Среди опрошенных оказались 9% консервативно настроенных молодых людей, которые выступили за четкое распределение ролей, в которых мужчина финансово обеспечивает семью, а женщина следит за домашним хозяйством.

Нашлись и такие девушки, которые не против усадить своего суженого с детьми дома и отправиться строить карьеру и зарабатывать деньги. Среди опрошенных они в меньшинстве (1%).