Неизвестные сообщили о минировании двух ТЦ в Москве

Правоохранители проверяют два торговых центра в Москве после анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

Уточняется, что речь идет о ТЦ на западе и северо-востоке Москвы.

«Поступили угрозы взрывов в торговых центрах "Европолис" на Проспекте Мира и "Европейский" на Киевской площади», - цитирует сообщение РИА Новости.

К проверке помещений приступили сотрудники оперативных служб. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.