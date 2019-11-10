Неизвестные сообщили о минировании двух ТЦ в Москве
К проверке помещений приступили сотрудники оперативных служб. Речь идет о ТЦ на западе и северо-востоке Москвы.
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Правоохранители проверяют два торговых центра в Москве после анонимных сообщений о минировании. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.
Уточняется, что речь идет о ТЦ на западе и северо-востоке Москвы.
«Поступили угрозы взрывов в торговых центрах "Европолис" на Проспекте Мира и "Европейский" на Киевской площади», - цитирует сообщение РИА Новости.
К проверке помещений приступили сотрудники оперативных служб. Все обстоятельства ЧП устанавливаются.