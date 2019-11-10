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В небе над Бразилией замечен гигантский огненный «феникс»

Наталия Майорова
00:05 10.11.2019
Несмотря на заманчивое сравнение яркого оранжевого пятна с фениксом, явление оказалось ничем иным, как солнечными лучами, пробивающимися сквозь тучи.
В небе над Бразилией замечен гигантский огненный «феникс»
© Фото: Paulo Henriqye Pinheiro, facebook

В небо над бразильским Соледади «взмыл» в воздух огромный огненный «феникс». Явление, напоминающее мифическую птицу, удалось запечатлеть пользователю Сети Пауло Пиньеро (Paulo Henrique Pinheiro).

Мужчина оказался не единственным свидетелем загадочного небесного символа: местные СМИ начали массовое обсуждение того, чем на самом деле был гигантский «феникс». На снимках, опубликованных в Facebook, действительно можно увидеть яркое оранжевое пятно, отдаленно напоминающее птицу с расправленными крыльями.

Сам автор фотографий отмечает, что, несмотря на заманчивое сравнение образа с легендарным фениксом, такое явление было вызвано солнечными лучами, пробивающимися сквозь тучи. Тем не менее, не исключено, что эта «птица» может быть каким-то знаком, уверен бразилец.

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