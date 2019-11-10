«Дары» моря: на побережье Франции выбросило 150 килограммов кокаина

На атлантическое побережье Франции уже на протяжении трех недель морские волны выбрасывают многочисленные упаковки с кокаином. Каждая пачка содержит по килограмму наркотика.

Как удалось выяснить в результате анализа, речь идет о кокаине 90-процентной чистоты. Общий вес находок уже превысил 150 килограммов.

Упаковки с кокаином находят не только таможенники и полицейские, но и обычные жители Франции, сообщает газета Le Parisien.

Эксперты отмечают, что наркотики могли попасть в воду с перевозившей их яхты, затонувшей в шторм. Предположительно, судно следовало из региона Антильских островов или из Латинской Америки.

Не исключено, что злоумышленники нарочно сбросили наркотики в воду и намеревались предупредить своих сообщников об этом для сбора «улова» уже на суше.

В настоящее время проводится патрулирование обширных зон французского побережья.