В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Эрдогана

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уделили большое внимание вопросам сирийского урегулирования в ходе телефонной беседы 9 ноября. Они также подробно обсудили ключевые аспекты двусторонних отношений и развитие сотрудничества двух стран.

Во время разговора, в частности, дана позитивная оценка реализации стратегических проектов в энергетике и в военно-технической среде. Упомянуто, что в конце декабря будет введен в эксплуатацию российский газопровод «Турецкий поток».

Лидеры двух государств акцентировали внимание на важности продолжения шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии при строгом соблюдении территориальной целостности и суверенитета республики.

«Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Идлибской зоне деэскалации. С обеих сторон подчеркнута необходимость дальнейших совместных усилий по выполнению соответствующих российско-турецких договоренностей, достигнутых в 2018 году», - говорится на сайте Кремля.

Путин и Эрдоган приветствовали итоги первого заседания Конституционного комитета САР в Женеве: они отметили решающий вклад стран-гарантов Астанинского процесса в подготовку мероприятия и подтвердили стремление дальше продолжать межсирийский политический диалог.