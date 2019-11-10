Колокольцев поздравил полицейских с Днем МВД

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поздравил работников МВД с профессиональным праздником. Он отметил заслуги сотрудников правоохранительных органов и призвал их наращивать усилия по борьбе с преступностью в будущем.

В числе приоритетов, по его словам, - противодействие экстремизму и криминальным угрозам в киберпространстве, борьба с коррупцией, нелегальным оборотом наркотиков и незаконной миграцией.

«Эффективность работы по этим и другим направлениям зависит от компетентности и ответственного отношения к делу каждого сотрудника полиции», - подчеркнул Колокольцев.

Он также поблагодарил работников МВД за добросовестный и самоотверженный труд.

«Желаю дальнейших успехов в служении Отечеству, крепкого здоровья и всего самого доброго вам и вашим близким», - сказал министр.

День сотрудников органов внутренних дел РФ отмечается ежегодно 10 ноября. Традиция праздника зародилась в 1962 году (тогда это был День советской милиции). Каждый год в честь даты проходит концерт в Кремле.