СК РФ возбудил несколько уголовных дел по факту обстрела Донбасса ВСУ
Следственный комитет России возбудил еще несколько уголовных дел в связи с артиллерийскими обстрелами гражданской инфраструктуры со стороны украинских военных в Донбассе во второй половине сентября и начале октября. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Украинские силовики продолжают обстрелы этих территорий, при этом обвиняя ополченцев в нарушении перемирия. Бойцам ВСУ вторят и националисты, которые заявляют, что, если официальный Киев отведет войска, их позиции займут так называемые добровольческие батальоны.
Накануне артобстрелу подвергся поселок Жабичево. Населенный пункт обстреляли 60-миллиметровыми минами, предназначенными для уничтожения живой силы. Таких минометов, к слову, ни в России, ни на Украине не было, этот калибр используют военнослужащие НАТО.
Местные жители жалуются, что на фоне новостей о скором разведении сил на линии соприкосновения в Донбассе ВСУ усилили обстрелы. Повреждения получили десятки жилых домов мирных граждан.
За последнее время ВСУ 24 раза обстреливали населенные пункты ДНР, под огнем оказались и окраины самого Донецка.
Через несколько часов на линии соприкосновения начнется процедура разведения сил и средств ополченцев и ВСУ. За соблюдением договоренностей будут следить сотрудники ОБСЕ. По предварительным подсчетам, мероприятие займет три дня.